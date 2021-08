Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Das erste Album und gleich ein voller Erfolg

1993 veröffentlicht Joshua Kadison sein erstes Album "Painted Desert Serenade". Und zu hören gibt es da nicht nur einen, sondern gleich drei große Hits. Der bekannteste Song des Albums ist wohl "Jessie". Gerüchten zufolge soll der Song ja von seiner damaligen Freundin Sarah Jessica Parker handeln. Das dementiert Kadison aber. Die anderen zwei Hits auf der Platte waren "Picture Postcards from L.A." und "Beautiful in My Eyes". Sein zweites Album "Delilah Blue" war dann allerdings weniger erfolgreich.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich bin der Pianist von Eddie's Bar,

Rachel - sie bedient dort - wäre gerne ein Star.

Sie schwört, es wird klappen, eines Tages, ganz groß,

und sie wird mir Ansichtskarten schreiben aus L.A.

Wenn die Bar geschlossen ist, spiele ich noch immer,

während Rachel putzt.

Sie lauscht meiner Musik, ich ihren Träumen,

sie schwört, es wird klappen, sie wird ihren Weg machen,

und ich sage: "Schick' mir eine Karte aus L.A.".

Schick mir Karten aus L.A., gezeichnet "In ewiger Liebe".

Ansichtskarten aus L.A., die ich an meine Kühlschranktür hängen kann.

Rachel, wenn Du so eine für mich finden kannst,

dann hätte ich am liebsten eine mit der Sonne Kaliforniens drauf.

Wenn Rachel das Kopfkissen mit mir teilt, fragt sie ständig Dinge wie:

ob ich sie wirklich hübsch finde, ob ich ihre Art zu singen mag.

Ich weiß nie, was ich antworten soll, deshalb lächle ich immer nur und sage:

"Schick' mit eine Karte aus L.A."

Schick' mir Karten aus L.A., gezeichnet "In ewiger Liebe".

Ansichtskarten aus L.A., die ich an meine Kühlschranktür hängen kann.

Rachel, wenn Du so eine für mich finden kannst,

dann hätte ich am liebsten eine mit der Sonne Kaliforniens drauf.

Manchmal stellt sich Rachel mitten in die Bar

und spielt eine Szene aus der neuesten Show.

Wir klatschen, während sie ihre Schürze umbindet

und sagt: "Nächste Woche werde ich gehen".

Sie wird sich sogar ein Ticket kaufen und ihre Sachen packen.

Und obwohl wir das alles schon kennen, tun wir so, als ob wir ihr glaubten.

Aber immer geschieht irgendwas, irgendwas hält sie immer hier.

Und nach wie vor keine Ansichtskarten aus L.A.

Schick mir Karten aus L.A., gezeichnet "In ewiger Liebe"

Ansichtskarten aus L.A., die ich an meine Kühlschranktür hängen kann.

Rachel, wenn Du so eine für mich finden kannst,

dann hätte ich am liebsten eine mit der Sonne Kaliforniens drauf.

Ich bin der Pianist von Eddie's Bar,

und Rachel, die bedient dort, wäre gerne ein Star.