Düster und trotzdem wunderschön

Mit gebrochenen Fenstern, einem gefrorenen Lächeln und einem blassen Mond ist "I Think It's Going To Rain Today" ein eher düsterer Song von Randy Newman. Eine Beschwörung eines romantischen Elends im Herzen einer kalten und zerbrechlichen Gesellschaft. Eine wirklich emotionale Musik die wunderschön ist, der Text ist es nicht, sagt Newman.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Zerbrochene Fenster, leere Korridore

Ein leichenblasser Mond am graugestreiften Himmel

Nächstenliebe quillt über

Ich glaube heute regnet es noch

Vogelscheuchen tragen den letzten Schrei

Und verjagen mit eingefrorenem Grinsen die Liebe

Nächstenliebe quillt über

Und ich glaube heute regnet es noch

Einsam, so einsam

Ein Dose liegt zu meinen Füßen

Denk mal, ich kick sie die Straße runter

So behandelt man doch einen Freund

Ich habe es klar vor Augen, die Schilder beschwören mich

Den Bedürftigen zu helfen und ihnen den Weg zu weisen

Nächstenliebe quillt über

Ich glaube heute regnet es noch