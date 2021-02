Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Die Doppelmoral der Popindustrie

Imago Foto: imago, Seeliger

"Song For Whoever" ist eine Satire auf die Doppelmoral der Popindustrie. In dem Song geht es um einen zynischen Songwriter, der Beziehungen zu vielen Frauen hat, um Stoff für seine Liebeslieder zu sammeln.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich liebe dich aus tiefstem Federmäppchen.

Ich lieb dich in den Liedern, die ich sing.

Ich lieb dich, weil du mich in deine Tiefen blicken lässt,

und ich liebe die Tantiemen, die du bringst.

Leicht, niemals leicht,

wenn du ein Schlaflied brauchst, ich sing es dir sogleich.

Dann merkst du nicht, wenn ich nach unten schleich,

um alles aufzuschreiben.

Oh Shirley, oh Debbie, oh Julie, oh Jane,

ich schrieb schon so viel über euch, dass mir kaum Namen bleiben.

Jennifer, Alison, Phillipa, Sue,

Deborah, Annabel, Du,

ich hör euch so gern zu.

Ich liebe dich aus tiefstem Federmäppchen.

Ich lieb dich, weil du nie neugierig bist.

Ich halte jedes Fältchen von dir fest mit meinem Füller,

und ich lieb dich, bis die Tinte alle ist.

Rein, völlig rein,

und bald schon ist mein Song die Nummer Eins.

Es hängt nur an den Tränen, die du weinst.

Drum weine, weine, weine!

Oh Cathy, oh Alison, oh Phillipa, oh Sue,

ihr habt mir so viel Geld gebracht, dies Lied gilt euch alleine.

Jennifer, Alsion, Phillipa, Sue,

Deborah , Annabel, Du,

dies Lied ist just for you!