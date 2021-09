Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



1993 haben die Pet Shop Boys ihre überarbeitete Danceversion mit einer zusätzlichen Strophe veröffentlicht. Wie bei den Pet Shop Boys üblich wurde auch "Go west" überwiegend mit elektronischen Instrumenten aufgenommen. Aber nicht nur die Pet Shop Boys haben abgeschaut auch das Original von den Village People von 1979 hat sich inspirieren lassen. Die Harmonien in "Go west" bauen sich nämlich wie in Johann Pachelbels Kanon und Gigue in D-Dur auf. Kein Wunder also, dass sowohl die Version von den Village People und die von den Pet Shop Boys großen kommerziellen Erfolg hatten.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Zusammen gehen wir beide weg, eines Tages zieh'n wir los,

zusammen, Hand in Hand und schmieden unsere Pläne.

Zusammen fliegen wir so hoch, sagen Freunden Lebewohl

und fangen ganz neu an, so werden wir das machen.

Auf, nach Westen! Wo man friedlich lebt,

im Freien,

auf, nach Westen, wo der Himmel strahlt,

so stell ich mir das vor.

Zusammen leben wir am Strand, arbeiten und ziehen rum

und lernen dort und lehren, und ändern unser Tempo.

Ich lieb dich, und du liebst mich auch, darauf baue ich mein Glück.

Wir treiben im Geschehen, Amerika beschützt uns.

Auf, nach Westen! Wo man friedlich lebt,

Wir beide,

gehen nach Westen! Das ist unser Weg,

das klappt schon, du wirst sehen.

Ganz sicher lebt man freier da, jeder ganz auf seine Art.

Wir suchen uns 'nen Platz, da ist genug für alle.

Die ganze Raserei daheim, die vergessen wir ganz schnell.

Ich bin bereit zu gehen, so werden wir das machen

Auf, nach Westen!