Die Tallahatchie Brücke brach 1972 zusammen und wurde später dann wiederaufgebaut. In diesem Song erfährt eine Familie von Billie Joes Tod. Beim Abendessen erzählt dann jeder Gerüchte über ihn und von seinen sonstigen Sorgen. Bobbie Gentry erklärt, die Botschaft des Liedes dreht sich um die nonchalante Art der Familie, wie sie mit dem Selbstmord umgeht und darüber spricht. "Ode to Billie Joel" ist eine Studie der unbewussten Grausamkeit.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es war der 3. Juni, ein verschlafener, staubiger Tag im Delta.

Ich war draußen, Baumwolle schneiden und mein Bruder stapelte Heuballen.

Gegen Abend legten wir den Kram hin und gingen zurück nach Hause um zu essen und Mama raunzte schon aus der Hintertür: "Putzt Euch ja die Schuhe ab!"

Und dann sagte sie: "Es gibt Neuigkeiten aus Choctaw Ridge. Billie Joe Mac Allister ist heute morgen von der Tallahatchie-Brücke gesprungen."

Und Papa sagte zu Mama, während sie die Erbsen herumreichte: "Dieser Billie Joe war doch noch nie klar im Kopf" und "gib mir bitte mal die Kekse. Außerdem muss ich noch 20 Hektar Land pflügen."

Und Mama sagte, auf jeden Fall sei die Geschichte mit Billie Joe ganz schlimm. Manchmal denkt man, aus Choctaw Ridge kommt nie was Gutes, und dann springt Billie Joe Mac Allister auch noch von der Tallahatchie-Brücke.

Und mein Bruder sagte, er erinnert sich noch wie er und Tom und Billie Joe mir einen Frosch auf den Rücken gesetzt haben im Kino in Carroll County.

Und habe ich nicht letzten Sonntag Abend nach der Kirche noch mit ihm gesprochen. Und ich habe ihn gestern noch bei der Sägemühle in Choctaw Ridge gesehen, und jetzt erzählt ihr mir, dass Billie Joe Mac Allister von der Tallahatchie-Brücke gesprungen ist?

Und Mama sagt zu mir: "Kind, was ist mit deinem Appetit? Ich habe den ganzen Morgen in der Küche gestanden und du hast keinen Bissen angerührt." Und Bruder Taylor, der nette junge Pfarrer sei heut vorbeigekommen und er wolle gern am Sonntag zum Essen kommen. "Und übrigens" sagte Mama zu mir, "er sagte, er habe ein Mädchen gesehen in Choctaw Ridge, das so aussah wie du, und das Mädchen und Billie Joe hätten irgendein Bündel oder so was von der Tallahatchie-Brücke geworfen..."

Seitdem ist ein Jahr vergangen, mein Bruder hat Becky Thompson geheiratet und sie haben sich einen Laden in Tupelo gekauft.

Papa hat sich einen Virus eingefangen und ist letzten Frühling gestorben und Mama hat zu nichts mehr Lust.

Und ich verbringe viel Zeit damit, in Choctaw Ridge Blumen zu pflücken und ich lasse sie in das schlammige Wasser fallen, von der Tallahatchie-Brücke hinunter...