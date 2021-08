Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Jedes Mal, wenn ich "Me And Bobby McGee" singe, denke ich an Janis

picture-alliance / Reportdienste Foto: imago, Cinema Publishers Collection Das sagt der Songwriter von "Me And Bobby McBee", Kris Kristofferson. Ein wirklich erfolgreicher Songwriter. Als er dann aber den Song für Janis Joplin geschrieben hat, öffneten sich ganz andere Wege. Der Song erzählt die Geschichte zweier junger Liebhaber, die zusammen reisen und sich dann trennen um die Welt auf eigene Faust zu entdecken. Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung: Wir waren gerade in Baton Rouge und total pleite,

warteten auf den Zug,

ich fühlte mich so abgewetzt wie meine Jeans. Bobby hielt den Daumen 'raus und ein Diesel hielt an,

gerade rechtzeitig bevor es zu regnen anfing.

Er brachte uns geradewegs rein nach New Orleans. Ich zog meine Harmonika aus meinem schmutzigen roten Bandana-Tuch

und spielte leise während Bobby den Blues sang.

Die Scheibenwischer gaben den Takt an,

während ich Bobbys Hand hielt

und wir jeden Song sangen, den der Fahrer kannte. Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, dass man nichts zu verlieren hat.

Und absolut Nichts bedeutet irgend etwas, wenn es nicht frei ist.

Mein Gott, es fiel einem so leicht, sich gut zu fühlen, wenn er den Blues sang. Sich gut zu fühlen, das war gerade gut genug für mich,

für mich und Bobby McGee. Von den Kohleminen Kentuckys bis zur Sonne Kaliforniens -

Ja, Bobby teilte mit mir die Geheimnisse meiner Seele. Durch jedes Wetter, alle unsere Unternehmungen hindurch,

ja, Bobby hielt mir die Kälte vom Leib. Eines Tages, oben bei Salinas, oh Gott, ich ließ ihn gehen,

er sucht ein richtiges Zuhause und ich hoffe, er findet es.

Nun, ich würde alles was ab morgen kommt

gegen einen einzigen gestrigen Tag tauschen,

nur um Bobbys Körper noch einmal an meinem zu spüren. Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, dass man nichts zu verlieren hat,

es war nichts mehr da, als ich sah, dass Bobby mich verließ.

Und sich gut zu fühlen war so leicht, oh Gott, wenn er den Blues sang.

Gerade gut genug für mich und meinen Bobby McGee. Oh Gott, ich rufe meinen Liebhaber, meinen Mann,

so gut ich das kann.

Oh Gott, so komm doch - und auch mein Bobby McGee.

Bobby McGee.