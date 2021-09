Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Irgendwann kann man Bäume nur noch in Museen anschauen

picture-alliance / Reportdienste dpa, Philippe Gras / Le Pictorium

Joni Mitchell hat den Song "Big Yello Taxi" auf ihrer ersten Reise nach Hawaii geschrieben. In ihrem Hotel hatte sie einen wunderschönen Ausblick. Sie erzählte als sie aus dem Fenster schaute, sah sie die schönen grünen Berge in der Ferne. Als sie dann aber nach unten schaute, sah sie einen riesigen Parkplatz und das brach ihr das Herz. Eine solche Plage in diesem Paradies. Und so beschloss sie "Big yellow Taxi" zuschreiben. In diesem Song geht es um Dinge, die wir für selbstverständlich halten: die schöne Natur zum Beispiel.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Das Paradies haben sie zugepflastert,

einen Parkplatz angelegt mit einem rosa Hotel, einer Boutique

und auch einer heißen Adresse.

Ist es nicht immer so:

Du begreifst erst, was du gehabt hast,

wenn es bereits verloren ist.

Die Bäume haben sie weggenommen und stellten sie in ein Museum.

Jetzt müssen die Leute anderthalb Dollar bezahlen, um sie wieder zu sehen.

Hey Farmer, weg mit dem DDT,

ich hab' auch gerne Flecken auf meinen Äpfeln,

aber lass' mir dafür doch die Vögel und die Bienen.

Letzte Nacht hörte ich vorne die Gittertüre zuknallen

und dann nahm ein großes gelbes Taxi meinen alten Herrn mit.

Ist es nicht immer so:

Du begreifst erst, was du gehabt hast, wenn es bereits verloren ist.

Sie haben das Paradies zugepflastert und einen Parkplatz angelegt.

Ja, sie haben es zugepflastert, das Paradies,

und einen Parkplatz angelegt.