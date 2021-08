Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Hey, Mister Churchill kommt hierher, um uns zu sagen,

wie hervorragend wir unseren Job erledigen.

Dabei ist es hier draußen eiskalt.

Wir marschieren, den Feind zu besiegen.



Es ist verdammt hart.

Ich hab die Schnauze voll davon.

Können sie die Kavallerie stoppen?



Ich musste kämpfen, fast Nacht für Nacht.

All die Jahrhunderte hindurch.

Und deshalb sag ich es, ja fordere ich:

Stoppt diese Maschinerie!



Zu Hause, in der nuklearen Fall-Out Zone,

da wartet Mary Bradley.

Am liebsten würde ich mit meiner Liebsten im Arm tanzen.

Es wäre so schön, an Weihnachten zu Hause zu sein.





Bang! Eine weitere Bombe auf eine andere Stadt,

während Luzar und Jim gemütlich beim Tee sitzen

Sollte ich das alles überleben, werde ich mein Leben dazu widmen, die ganze Wahrheit zu erzählen.

Ich würde für die Präsidentschaftswahl kandidieren.

Und sollte ich gewählt werden, als erstes würde ich die Kavallerie stoppen, bestimmt!



Am liebsten würde ich jetzt tanzen,

mit dem Mädchen im Arm, das ich liebe.

Mary Bradley wartet zu Hause.

Ach könnte ich doch nur an Weihnachten daheim sein.