Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Puncie Saunders Weinen inspirierte Bob Marley und seinen Jugendfreund Vincent Ford

Imago Foto: imago/Everett Collection

Den Text und die Musik zu dem Song "No Woman No Cry" entstand an einem Abend in Trenchtown. In einem Viertel der jamaikanischen Hauptstadt Kingston. Dort waren Bob Marley und sein Jugendfreund Vincent Ford im Hof von Tatas Suppenküche. Und während sie zu Abend essen, hörten sie einen Streit eines Ehepaars mit. Die Frau, Puncie Saunders, weinte. Und so schreibt Bob Marly einen Tag später "No Woman No Cry" in Tatas Suppenküche. Dort hatte er auch gelernt Gitarre zu spielen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Nein Frau, weine nicht,

wein doch nicht, mein Liebling,

vergieß keine Träne Frau, wein doch nicht!



Ich kann mich nämlich noch daran erinnern,

wie wir beim Amtsgebäude in Trenchtown rumsaßen,

die Heuchler beobachteten und auf sie herabsahen,

während die sich unter die ehrlichen Leute mischten, mit denen wir uns trafen.



Wir hatten gute Freunde.

Oh, viele davon haben wir auf unserem Weg verloren.

Seine Vergangenheit vergisst man nicht, auch wenn die Zukunft rosig ist.

Also trockne deine Tränen



Ich erzähl es ihr wieder und wieder.

Ich erinnere mich noch,

als wir wie üblich beim Amtsgebäude in Trenchtown herumsaßen

und dann würde Georgie ein Feuer anzünden

und Holzbalken erhellen die Nacht.

Dann würden wir Maisbrei kochen,

und ihn miteinander teilen.



Meine Füße sind meine einzige Kutsche.

Also muss ich einfach weiterschuften.

Und auch wenn ich weg bin:

Alles ist gut.