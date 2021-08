Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Eine Hymne für junge Leute

Geschrieben wurde "Let the sunshine in" für die Rockoper "Hair". Der Produzent Bones Howe erinnert sich, als die Platte rauskam: "Ich war damals in meinen Dreißigern und nie ein Teil der Mainstream-Kultur. Aber ich habe Platten gemacht, die ihnen gefallen haben. Ich verbrachte mein Leben im Studio". "Let the sunshine in " gefiel wirklich jedem. Es war der erfolgreichste Hit von "Fifth Dimension" und hielt sich sechs Wochen lang auf Platz 1.

Imago Everett Collection

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wenn der Mond im siebten Hause steht

und Jupiter auf Mars zugeht

herrscht Frieden unter den Planeten,

lenkt Liebe ihre Bahn.

Dann ist die Zeit des Wassermanns gekommen,

ab jetzt regiert er,

der Wassermann, der Wassermann.

Überall ist Harmonie, Verständnis,

Sympathie und Vertrauen.

Falschheit und Spott sind verschwunden,

wir sind von unseren gelebten Träumen umwunden.

Mystik gibt uns Einsicht, befreit den Geist.

Wassermann! Wassermann!

Wenn der Mond im siebten Hause steht

und Jupiter auf Mars zugeht

herrscht Frieden unter den Planeten,

lenkt Liebe ihre Bahn.

Dann ist die Zeit des Wassermanns gekommen,

ab jetzt regiert er,

der Wassermann, der Wassermann.

Es herrscht Harmonie und Verständnis

Sympathie und Vertrauen.

Falschheit und Spott sind verschwunden

und wir sind von unseren gelebten Träumen umwunden.

Mystik gibt uns Einsicht

und der Geist wird wirklich frei.

Wassermann! Wassermann!

Lasst den Sonnenschein,

kommt, ihr alle,

lasst die Sonne in euch hinein!