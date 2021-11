Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der Deep Purpel Bassist Roger Glover wusste, dass "Smoke On The Water" ein großartiger Song war und trotzdem wollte er ihn ungern verwenden. Er hatte Zweifel an dem Titel, weil er als Drogensong verstanden werden könne. Auch die anderen Mitglieder von "Deep Purpel" glaubten nicht an den Song. Und deshalb spielten sie "Smoke On The Water" nur ganz selten live. Ein paar Jahre später sagt Roger Glover aber, dass "Smoke On The Water" der größte Hit ist, den "Deep Purple" je gehabt hat.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wir kamen alle nach Montreux,

ans Ufer des Genfer Sees,

zu Aufnahmen im mobilen Studio.

Viel Zeit hatten wir nicht,

Frank Zappa spielte am besten Ort der Gegend,

aber irgend so ein Idiot mit einer Signalpistole

hat alles abgefackelt.

Rauch über dem Wasser,

Himmel in Flammen.

Das Casino haben sie niedergebrannt,

mit schrecklichem Lärm fiel es in sich zusammen.

Der irre Claude rannte rein und raus

und brachte die Leute in Sicherheit.

Dann war alles vorbei.

Wir mussten uns um eine neue Bleibe kümmern,

die Zeit in der Schweiz rannte uns davon,

und für einen Moment schien es,

als würden wir das Rennen verlieren.

Rauch über dem Wasser,

Himmel in Flammen.

Schließlich landeten wir im Grand Hotel,

es wirkte kalt, verlassen und schmucklos.

Aber mit diesem Rolling-Stones-artigen Lastwagen draußen

machten wir unsere Musik.

Ein paar rote Lichter und alte Betten,

wir schufen einen Ort, der uns zum Schwitzen brachte.

Egal was dabei rauskommt,

ich weiß, wir werden es nie vergessen.

Rauch über dem Wasser,

Himmel in Flammen.