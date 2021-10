Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Einer der beliebtesten Christmas-Hits aller Zeiten

Chris Rea arbeitete gerade an seinem zweiten Album in den Abbey-Road Studios und seine Frau sollte ihn über Weihnachten abholen. Die Heimfahrt war schrecklich, überall waren miesgelaunte Menschen im Londoner Straßenverkehr, sie kamen in einen Schneesturm und Chris musste die ganze Zeit daran denken, dass sie nur 180 Pfund für die ganze Weihnachtszeit hatten. Und trotzdem, er wollte gute Laune haben und schlug seiner Frau vor, dass sie sich wenigstens einen günstigen Wein kaufen könnten. Nachts um 4 kamen sie dann endlich zu Hause an, es hatte minus 8 Grad und im Haus war es so kalt, dass der reingewehte Schnee nicht mal schmolz. Im Haus wartete aber noch eine ganz andere Überraschung auf Chris Rea: Ein Brief. Er öffnete ihn und konnte sein Glück kaum glauben, es war ein Check mit seinen ersten Tantiemen seines ersten Hits "Fool if you think it's over". Der Check war mehr wert als das Haus in dem sie damals wohnten. Weihnachten war also gerettet. Chris Rea erzählt, dass er genau bei dieser Autofahrt die Idee zu "Driving Home For Christmas" hatte.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich fahre Weihnachten nachhause,

kann es kaum erwarten,

diese Gesichter zu sehen.

Ja, ich fahre Weihnachten nachhause,

wieder mal diese Straße entlang.

Es ist so lange her,

aber ich werde da sein.

Um mir die Zeit beim Fahren zu vertreiben, singe ich dieses Lied.

Es wird wohl eine Weile dauern,

aber ich werde ankommen.

Staus und rote Ampeln überall,

bald bin ich auf der Autobahn

und dann - werden meine Füße heiligen Boden betreten.

Für dich singe ich,

obwohl du mich nicht hören kannst,

dann komme ich voran und kann deine Nähe spüren.

Ich fahre Weihnachten nachhause,

mit tausend Erinnerungen.

Der Fahrer neben mir,

ihm geht's genauso.

Ja, ich fahre Weihnachten nachhause,

mit tausend Erinnerungen.