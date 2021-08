Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Al Bano verklagt Jackson und wirft ihm vor abgeschrieben zu haben

"Will you be there?" soll eine billige Kopie von "I Cigni Die Balaka" sein. Nach sieben Jahren Rechtsstreit bekam Michael Jackson aber recht. Die Songs hören sich zwar ähnlich an, dass aber zwei Komponisten auf den verschiedenen Seiten des Atlantiks einen ähnlichen Song schrieben gibt es einfach. Schließlich gibt es auch nur 8 Töne.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Halt mich wie der Fluss Jordan,

dann werde ich zu Dir sagen, Du bist mein Freund.

Trag mich, als ob Du mein Bruder wärst,

lieb mich wie eine Mutter.

Wirst Du da sein?

Wenn ich ermattet bin, wirst Du mich stützen?

Wenn ich falsch laufe, richtig führen,

wenn ich verloren bin, wirst Du mich finden?

Mir haben sie immer gesagt, ein Mann soll treu im Glauben sein.

Und über die Grenzen hinaus gehen und bis zum Ende kämpfen,

aber ich bin nur ein Mensch.

Jeder will über mich bestimmen,

die Welt hat scheint 's bestimmte Pläne mit mir.

In meiner Verwirrung, stehst Du auf meiner Seite?

Wirst Du mir zeigen, dass Du für mich da bist,

meine Bürde mittragen?

Halt mich, neige mir Deinen Kopf zu, erst sanft,

dann zuversichtlich, trag mich ans Ziel.

Leite mich, liebe mich und nähre mich.

Küss mich und befreie mich, ich werde gesegnet sein.

Rette mich, heil mich und salbe mich. Und sag mir sanft:

Ich werde da sein.

In unserer schwersten Stunde,

in meiner tiefsten Verzweiflung.

Wirst Du Dich um mich kümmern?

Wirst Du da sein?

Bei all meinen Prüfungen und Stolpersteinen,

bei all unseren Zweifeln und Frustrationen,

bei aller Willkür, bei allen Widrigkeiten,

trotz aller Angst und Beteuerungen,

aller Qual und allen Schmerzes,

bei aller Freude und allem Schmerz,

in der Zuversicht auf ein neues Morgen,

lasse ich Dich niemals los.

Denn Du wirst immer in meinem Herzen sein ...