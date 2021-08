Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"I Will Survive" von der A Seite verdrängt

Eigentlich wusste jeder der bei der Aufnahme dabei war, dass "I Will Survive" dem zweiten Song "Substitute" überlegen war. Und trotzdem entschied Gloria Gaynors Plattenfirma, dass "Substitute" auf die A-Seite und "I Will Survive" auf die B-Seite kommen soll. Im Oktober 1978 erreichte "Substitute" Platz 107. Die Clubs und DJ' s erkannten aber den Hit auf der B-Seite und spielten "I Will Survive" immer öfter, bis er danach auch in verschiedenen Radiosender lief. Und nicht mal ein Jahr nach der Veröffentlichung macht Polydor die Single schließlich mit gedrehten Seiten und "I Will Survive" erreichte im März 1979 den ersten Platz in den USA.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Zuerst war ich aus Angst wie gelähmt

und dachte dauernd: Ohne Dich an meiner Seite könnte ich nicht leben.

Nächtelang dachte ich darüber nach, wie du mir übel mitgespielt hast.

Und das gab mir wieder Kraft weiter zu machen.

Jetzt bist du also wieder da, zurück von deinem Trip.

Schon beim Reinkommen sehe ich dich hier, mit deinem treudoofen Blick.

Hätte ich doch das blöde Türschloss ausgewechselt oder dir wenigstens die Schlüssel abgenommen

Aber nicht eine Sekunde lang konnte ich mir vorstellen, dass du wagst, hier noch mal aufzukreuzen.



Nun mach schon, verschwinde endlich und mach die Tür zu. Ich will dich hier nicht mehr haben!

Du warst es doch - du wolltest mich verletzten mit diesem Abschied

Hast du etwa gedacht, dass ich zusammenbreche, mich hinlege und sterbe?

Oh nein! Ich nicht! Ich überstehe das

Solange ich weiß, das ich noch lieben kann.

Mein ganzes Leben habe ich noch vor mir und genauso wie all meine Liebe

Ich steh das durch. Ich werde überleben!

Es kostete meine ganze Kraft mich zusammen zu reißen,

Immer wieder versuchte ich mein gebrochenes Herz zu reparieren

Badete in Selbstmitleid und Tränen – ganze Nächte lang

Aber jetzt heißt es für mich wieder "Kopf hoch!".

Und du musst erkennen – ich bin jemand anders geworden

Kein kleines Dummchen mehr, das sich an dich klammert und dich immer noch liebt.

Und du? – Du kommst doch tatsächlich auf die Idee, hier rein zu schneien,

und glaubst dabei noch, dass ich auf dich warte!

Ich warte lieber auf jemanden, der lieben kann und zwar mich!