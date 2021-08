Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Eine Beziehung ohne Worte

Gedanken und Gefühle sind alles in einer Beziehung und Worte könnten der Beziehung möglichweiße sogar schaden. Davon singt Depeche Mode in "Enjoy The Silence". Geschrieben haben den Song Martin Gore und Dave Gahan. Sie hatten zum ersten Mal in ihrer Bandkarriere das Gefühl, dass sie etwas Bahnbrechendes machen. Und das war "Enjoy The Silence" auch. Es wurde Depeche Modes größter Hit in den Vereinigten Staaten.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Worte zerbrechen

die Stille wie Gewalt

sie brechen herein

in meine kleine Welt.

Alles, was ich je wollte

alles, was ich je brauchte

ist hier in meinen Armen

Worte sind völlig überflüssig

sie richten nur Schaden an.

Man spricht Schwüre

nur um sie wieder zu brechen

Gefühle sind intensiv

Worte sind trivial.

Die Freuden bleiben

genauso der Schmerz

Worte sind bedeutungslos

man vergisst sie leicht.

Alles, was ich je wollte

alles, was ich je brauchte

ist hier in meinen Armen

Worte sind völlig überflüssig

sie richten nur Schaden an.

Genieße die Stille.