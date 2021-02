per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Standardlied für jeden Lagerfeuer-Gitarristen.

Einfache Melodien und ein frommer Text. Das macht "Hymn" von Barclay James Harvest aus. Ein so frommer Text der fast das ganze christliche Glaubensbekenntnis beinhaltet. Und so kam es sogar dazu, dass der konservativste Bischof Deutschlands, Erzbischof Dyba aus Fulda, in einer Jugendmesse diesen Song bei einer Kommunion spielte.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Die Täler sind tief und die Berge so hoch,

aber wenn du Gott sehen willst,

musst du auf die andere Seite.

Dort oben stehst du nun

mit deinem Kopf in den Wolken.

Versuche bloß nicht zu fliegen,

du könntest unten nicht ankommen.

Versuche nicht zu fliegen, lieber Gott,

du könntest unten nicht ankommen.

Jesus kam vom Himmel herab auf die Erde.

Die Leute sagten,

es sei eine jungfräuliche Geburt gewesen.

Er erzählte großartige Geschichten des Herrn,

er sei der Retter von uns allen.

Dafür töteten wir ihn,

wir nagelten ihn oben an.

Er aber erhob sich wieder,

als wollte er uns fragen - warum.

Dann stieg er auf in den Himmel,

als ob er sagen wollte:

Durch Gott allein steigen wir empor,

durch Gott allein können wir fliegen.

Die Täler sind tief und die Berge so hoch,

aber wenn du Gott sehen willst,

musst du auf die andere Seite.

Dort oben stehst du nun mit deinem Kopf in den Wolken.

Versuche bloß nicht zu fliegen,

du könntest unten nicht ankommen.

Versuche nicht zu fliegen, lieber Gott,

du könntest unten nicht ankommen.