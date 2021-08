Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein armer Junge, der es sich nicht leisten konnte den neugeborenen Jesus ein Geschenk zu machen

Und deshalb bittet er um das Einverständnis der Jungfrau Maria, für den Neugeborenen etwas auf der Trompete vor zu spielen. Auf wundersame Weise versteht Jesu diese nette Geste und lächelt den Jungen dankbar an. Darum geht es in "Little Drummer Boy". Ein Weihnachtslied das ursprünglich den Titel "Carol of the Drum" hatte. Katherin K. Davis hat es mit den Co-Autoren Henry Onorati und Harry Simeone geschrieben und verschiedene Arrangements veröffentlicht. Die bekannteste Version von "Little Drummer Boy" ist wohl die von 1977 mit Bing Crosby und David Bowie.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Komm mit, sagten sie,

lass uns den neu geborenen König sehen.

Wir bringen unsere edelsten Geschenke,

um sie ihm zu Füßen zu legen.

Wir wollen ihn damit ehren,

wenn wir bei ihm sind.

Kleines Baby,

auch ich bin ein armer Junge,

ich habe kein Geschenk bei mir,

das eines Königs würdig wäre.

Soll ich für dich spielen

pa – ra - pa - pa - pam -

auf meiner Trommel?

Maria nickte,

Ochse und Lamm machten im Takt mit,

für ihn spielte ich meine Trommel

und gab mein Bestes:

pa – ra - pa - pa - pam.

Da lächelte er mich an,

mich und meine Trommel

pa – ra- pa - pa - pam.