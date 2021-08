Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Mit "Torn" startet Natalie Imbruglia ihre Gesangskarriere

Natalie Imbruglia singt in "Torn" von einer Frau, die dachte, sie hätte den perfekten Mann fürs Leben gefunden. Dann findet sie aber heraus, dass er die ganze Zeit der Falsche war. Und das musste sie alles durchmachen um es dann schmerzlich zu erfahren. Sie ist so verärgert, dass sie ganz kühl wird und beschämt ganz nackt auf dem Boden liegt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Der Mann fürs Leben! So dachte ich jedenfalls.

Voller Herzenswärme und zugewandt,

ein beeindruckender Charakter.

Aber er hat mir gezeigt, was Weinen bedeutet.

Du kannst doch unmöglich der Mann sein, den ich mal angebetet habe.

Du weißt offenbar nicht mehr,

wofür dein Herz schlägt,

und es scheint dir auch egal zu sein.

Nein, den Typen da kenne ich nicht mehr.

Dein Platz in meinem Bett ist leer.

Nicht mal deine Lügen sind noch da.

Es gibt nichts mehr zu sagen zwischen uns.

Fakt ist: Nichts ist gut,

und ich bin kaputt.

Ich glaube an gar nichts mehr

und fühle mich kalt und beschämt,

als würde ich nackt auf dem Fußboden liegen.

Mein Wunschtraum ist nie Wirklichkeit geworden.

Jetzt bin ich hellwach und sehe, dass der Himmel,

der perfekt schien, mittendurch gerissen ist.

Du kommst 'nen Tick zu spät:

Ich bin schon kaputt.

Die Wahrsagerin hat wohl recht gehabt:

Ich hätte gleich sehen können, was Sache ist

und nicht irgendein göttliches Licht, das da in mich eindringt.

Ist aber eh wurst: ich hab' eben kein Glück,

und ich vermiss‘ es nicht mal so sehr.

Es gibt so vieles, was ich nicht erreichen kann

Ich bin kaputt...