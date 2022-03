Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Er war in Thailand stationiert und sie war

die typische Ehefrau an der Seite eines Airforce-Piloten.

An den Wochenenden flog er immer zu ihr

– soweit ein recht angenehmes Leben.

Aber dann änderte sich das

und er begann ein anderer zu werden.

Zunächst wunderte sie sich nicht

und fand es nicht weiter merkwürdig.

Doch dann bekam er einen Anruf:

Er müsse noch in derselben Nacht los,

viel mehr könne er nicht sagen,

aber es ginge schon in Ordnung.

Gepäck brauche er keins,

er sei schon morgen Abend zurück.

Er hätte einen Job zu erledigen

und müsse deswegen nach Kambodscha fliegen.



Als Nacht um Nacht verging

ohne dass er zurückgekommen wäre,

versuchte sie, sich zu erinnern:

An die Art, wie er sie anschaute, wie er lachte

– vermutlich wird sie nie erfahren, was in seinem Innersten vorging.

Sie kam nicht dahinter, und das war für sie unerträglich.

Er hatte die traurigsten Augen, die die junge Frau je gesehen hatte.

Manchmal schrie er im Schlaf, als hätte er einen Albtraum.

Und wenn sie ihn dann umarmte, sah er ihr fragend ins Gesicht,

als ob sie die Wahrheit wüsste, die längst verloren gegangen war

– drüben in Kambodscha.



Aber dann kam doch noch ein Anruf

– man sagte ihr, er wäre bald wieder zu Hause.

Sie packte einen Koffer, um ihn zu treffen.

Aber seitdem ist ein ganzes Jahr vergangen,

ohne dass sie irgendetwas gehört hätte.

Ihre einzige Liebe ist draußen im Nebel verschwunden...



So verging Jahr um Jahr ohne ein Sterbenswörtchen.

Eins ist sicher: Sie sieht ihn nie wieder.