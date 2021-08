Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



1984 hat Ramazzotti seinen ersten kleinen Durchbruch

Pressestelle Sony Music - Foto: Bruce Weber

Eros Ramazzotti schaffte es zum zweiten Mal den ersten Platz beim Nachwuchswettbewerb in San Remo zu ergattern. Ein Jahr später folgte dann auch schon sein erstes Album "Cuori agitati". Mit seinem Song "Adesso Tu" gewinnt er ebenfalls Wettbewerb in San Remo, dieses Mal aber in der Erwachsenen Kategorie.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Geboren an den Rändern der Peripherie,

wo die Straßenbahn nicht mehr weiter fährt,

wo das Lied volkstümlich ist

und es einfacher ist zu träumen,

als der Realität ins Gesicht zu schauen.



Wie viele junge Menschen gehen weg,

um Besseres zu finden als das, was sie haben,

vielleicht weil erhaltene Faustschläge,

ohne je die Möglichkeit zu haben sie zurückzugeben,

innerlich noch viel mehr weh tun.



Und ich habe gelernt, dass im Leben

niemand uns etwas schenkt.

Doch wie viel Atem, wie viele Steigungen sind nötig,

um vorwärts zu gehen, ohne sich jemals umzudrehen.



Und jetzt bis du da,

meinen Tagen einen Sinn zu geben.

Alles geht gut, ab dem Zeitpunkt, an dem du da bist.

Jetzt du.

Aber ich vergesse nicht

alle meine Freunde,

die noch dort sind.



Und man fühlt sich immer etwas einsamer

in diesem Alter, das weißt du nicht...

das weißt Du nicht.

Doch wie viele Wettrennen, wie viele Flüge sind nötig

vorwärts zu gehen, ohne jemals anzukommen...



Und da bist du jetzt

im Zentrum meiner Gedanken.

Das Innere der Atemzüge wirst Du sein,

der Wille,

dass man sich nicht begrenzt.

Du, die du für mich schon

eine Revanche bist.

Jetzt weißt du, wer er ist

dieser Mensch, der in mir steckt



Geboren an den Rändern der Peripherie,

wohin ich so gut wie nie zurückkehre.

Und nur der Wind bleibt, den ich zurückgelassen habe

wie ein Zug, der schon vorbeigefahren ist.

Heute, wo du an meiner Seite bist.

Heute, wo nur du bist.

Heute, wo du bist.

Jetzt du.