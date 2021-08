Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Einer der bedeutsamsten Songs von Eros Ramazzotti

In "Se Bastasse Una Canzone" besingt Eros Ramazzotti diejenigen, die von einer besseren Menschheit träumen. Die Single ist sofort ein großer Erfolg und ist bis heute einer der größten Hits von Eros Ramazzotti.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wenn ein schönes Lied bewirken könnte,

dass es Liebe regnet, könnte man es

Millionen Mal singen.

Das wäre schon genug, mehr bräuchte man nicht,

um besser lieben zu lernen.



Wenn man mit einem wahren Lied

andere überzeugen könnte,

müsste man es lauter singen.

Es sind ja so viele Menschen da.



Wenn es so wäre, müsste man nicht darum kämpfen,

gehört zu werden.



Wenn ein gutes Lied bewirken könnte,

dass einem Menschen die Hand gereicht wird,

könnte man es im Herzen finden,

ohne in der Ferne zu suchen.



Wenn ein Lied dies bewirken könnte,

müsste man nicht um Almosen bitten.



Es würde all denen gewidmet werden,

die ins Schleudern gekommen sind.

Es würde all denen gewidmet werden,

die noch niemals etwas besessen haben

und schon immer am Rande lebten.



Es würde all denen gewidmet werden, die warten.

Es würde all denen gewidmet werden,

die immer noch träumen

und deswegen immer einsamer werden.



Wenn man mit einem großen Lied bewirken könnte,

dass über Frieden gesprochen würde,

könnte man es beim Namen nennen

und noch eine Stimme hinzufügen,

und noch eine, und noch eine ...

bis es in einer einzigen lebendigen Farbe erstrahlt.