Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Anastacia und Eros Ramazotti, ein romantisches Paar.

So zeigen sich die zwei Weltstars in dem Musikvideo zu "I belong to you". Insbesondere in Deutschland konnte die Single kommerziellen Erfolg verbuchen und erreichte Platz 1. Außerdem wurde "I belong to you" zum neuntgrößten Hit des Jahres 2005. Und auch in Italien und in der Schweiz stürmte der Song die Singlecharts. Ein ganz und gar erfolgreiches englisch-italienisches Duett.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Eros

Nein, ich will mich nicht mehr wehren

Ich werde meine Hemmungen überwinden

durch eine Krise gehen – aber für dich tu ich's

Anastacia

Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür, es ist einfach so

Sobald ich deine Stimme höre, verschwindet die Dunkelheit

Jedes Mal, wenn ich in deine Augen schaue

kann ich gar nicht anders, als dich lieben

Eros

Dieser Winter wird vorbeigehen

Anastacia

Ich liebe dich wirklich

Eros

Draußen und auch in mir drin

Anastacia

Wie schaffst du das nur?

Eros

Der Winter mit all seinen Widrigkeiten

Anastacia

Ich liebe dich wirklich

Zusammen

Ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir – für immer

Anastacia

Ich will dich, Baby, und ich meine,

du solltest wissen, dass ich dir total vertraue

Du bist der Wind, der meinen Schwingen Auftrieb gibt

Ich gehöre zu dir und du zu mir

Eros

Meine Gedanken sind steile Pfade gegangen

Anastacia

Du bist mein Traum

Eros

Durch Einsamkeit und trockene Wüsten

Anastacia

Du bist meine sanfte Brise

Eros

Nun werde ich nach dem Rhythmus deiner Leidenschaft leben

Anastacia

Und ich werde dich nie mehr loslassen

Eros

Ich werde die Liebe durchmessen

Anastacia

Du bist der fehlende Teil, der ein Ganzes aus mir macht

Eros

Die Wellen ihrer kurzen Momente

Anastacia

Ich spüre dich in meiner Seele

Eros

Sie sind tief wie Meere

Für dich überwinde ich meine Ängste

Wie brennen die ungesagten Worte in mir

Wir sind Blitze in der Stille

Jetzt spüre ich dich

Anastacia

Ich gehöre für immer

Eros

zu

Anastacia

dir