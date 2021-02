Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Einer der erfolgreichsten Songs von Barclay James Harvest.

Mit "live is for living" machte Barclay James Harvest wohl seinen größten kommerziellen Erfolg. Am 10. Oktober 2980veröffentlichten sie den Song und er entwickelte sich in Deutschland und Österreich zum Chartstürmer. Kein Wunder, das die Band immer weiter aufstieg. Eine fast 10jährige Erfolgsgeschichte folgte. 1998 kündigte die Band eine Pause an, die nie endete. Die Pause wurde zum Ende der Band.

Imago Foto: Imago, Andreas Weihs

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du und ich, wir beide leben einfach vor uns hin,

schauen zu, wie die Welt ihr Lied singt.

Von oben höre ich eine Stimme:

Das Leben ist zum Leben da, und leben kostet nichts.

Wir beide sind wie die Sonne am Himmel.

Sieh zu, dass du fliegst – wofür hast du denn Flügel?

Unsere Liebe hält ewig.

Lass dich vom Wind treiben, und zwar am besten zu mir nach Hause.

Dreh dich um und sieh, was für Kreise wir ziehen!

Wir haben von Anfang an auf Risiko gespielt.

Von oben regnet 's auf mich runter – egal:

Das Leben ist zum Leben da, und leben kostet nichts.

Ich habe mich die ganze Nacht lang bis zum Tagesanbruch

an gerade mal einer einzigen Zeile abgemüht.

Wenn ich dir jetzt einen Wink gebe,

findest du dann einen sinnvollen Reim, machst alles klar,

renkst das für mich ein, damit ich beruhigt weitermachen kann?

Dreh dich um und schau, was wir beide für Kreise ziehn!

Das Leben ist zum Leben da, und leben kostet nichts.