Der plötzliche Aufstieg zu Stars

Die Kings waren mitten in einem plötzlichen Aufstieg zu großen Stars. Und trotzdem gab es immer mehr Spannung innerhalb der Gruppe. Es gab mehrere Rechtsstreitigkeiten und die unheimlich große Arbeitsbelastung und ein schlechtes Management machte die komplette Band unglücklich. Hinzu kam, dass Davies Vater wurde und die Band für eine Weile verließ. Während er sich von all dem erholte, schrieb Davies "Sunny Afternoon". Zuerst arrangierte er die Musik und schrieb dann den Text.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Der Steuereintreiber hat mir die letzte Knete abgenommen

und mich allein in meinem Prachtbau zurückgelassen.

Jetzt häng ich hier an einem sonnigen Nachmittag faul herum.

Ich kann nicht mal mehr auf meine Jacht zum Segeln,

der Kerl hat mir wirklich alles genommen.

Das einzige, was mir geblieben ist, ist dieser sonnige Nachmittag.

Helft mir um Gotteswillen aus dieser Klemme!

Dieses Weibsstück, meine Ex, will mich fertigmachen!

Dabei schätze ich durchaus Annehmlichkeiten und Luxus,

während ich an einem sonnigen Nachmittag faul abhänge.

Meine Freundin ist mit meinem Auto abgehauen, zurück zu ihren Eltern.

Sie faselt irgendwas von "dauernd besoffen" und "seelischer Grausamkeit".

Jetzt sitz ich hier und schlürfe eiskaltes Bier,

häng faul herum an diesem sonnigen Nachmittag.

Bitte helft mir, hier wegzukommen!

Oder nennt mir zwei vernünftige Gründe, weshalb ich bleiben sollte!

Ich träume nämlich weiterhin vom angenehmen Luxusleben,

während ich hier faul abhänge an diesem sonnigen Nachmittag.