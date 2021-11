per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Achtung Verwechslungsgefahr

picture-alliance / Reportdienste United Archives / kpa / Grimm

Nein der Popsong wurde nicht von Barry Ryan geschrieben, sondern von seinem eineiigen Zwillingsbruder Paul Ryan. Als "Eloise" in den Top 10 Hits von Australien kam, wurde ein Mädchen Namens Eloise aus ihrem Haus in Melbourne entführt. Aus Respekt und Rücksichtnahme ihrer Familie gegenüber, spielten die Radiosender in Melbourne diesen Hits nicht mehr. Ihr Entführer wurde nie gefunden. "Eloise" wurde ein Welthit und ist bis heute ein Evergreen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Jede Nacht bin ich hier, und sie weiß das.

Weiß Gott, ich hoffe, dass ich sie zu Gesicht kriege.

Es ist hart für mich zu sehen,

wie die Liebe in ihren Augen stirbt.

Sie weiß auch, dass ich jetzt weine.

Und jede Nacht, wenn ich hier bin, zerfetze ich meine Seele,

bloß um Eloise zu gefallen.

Du weißt doch, dass ich auf Knien vor dir liege!

Ich habe gesagt: Bitte, du bist alles, was ich will!

Erhöre mein Flehen.

Meine Eloise ist wie der Sternenhimmel, der die Nacht umschmeichelt.

Wie die Sonne, die den hellen Tag werden lässt und meine Wege erleuchtet.

Wenn dieser Stern untergeht, halte ich ihn weinend in meinen Händen.

Aber wenn ich deine Liebe gewinne, wird meine Sonne wieder scheinen.

Meine Eloise – wie gern würde ich sie beglücken, mich um sie kümmern,

aber sie ist nicht da.

Wenn ich dich fände, wäre ich so lieb zu dir, dass du bleiben wolltest – du würdest bestimmt bleiben.

Wenn die Tage älter werden und die Nächte kälter,

dann will ich sie in meiner Nähe wissen, sie bedeutet mir doch so viel!

Aber das muss die Zeit bringen – und mich aus dieser einsamen Hölle befreien.

Eloise – erhöre mein Flehen!