Das erste englischsprachige Weihnachtsalbum der kanadischen Sängerin

Am 30.Oktober 1998 veröffentlicht Celine Dion ihr sechstes Studioalbum mit Coverversionen von beliebten Weihnachtsliedern. "This are special times" wurde nach Celine Dions erfolgreichsten Alben "Falling in You" und "Let's talking about Love" veröffentlicht. Weltweit wurde das Album 12 Millionen Mal verkauft und ist somit eines der meistverkauften Weihnachtsalben aller Zeiten. Die französischsprachigen Weihnachtsalben von Celine Dion waren nicht ganz so erfolgreich wie "These are special times".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

In solchen Momenten des Lebens gehört uns die ganze Welt

und diese Welt ist perfekt.

Du und ich verbringen Zeit miteinander

träumen den selben Traum,

und allmählich merken wir: Das sind ganz besondere Zeiten,

unvergesslich, kostbar und unvergleichlich schön.

Jeder Moment mir dir bleibt für mich etwas ganz Besonderes.

Jeder Augenblick hinterlässt bei uns beiden Erinnerungen für das ganze Leben.

Auf unserer Reise durch die Zeit leben wir diesen wunderbaren Traum und können Tag für Tag aufs Neue sagen: Es sind ganz besondere Zeiten – die Zeiten, in denen wir zusammen sind.