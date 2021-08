per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"An einem sonnigen Nachmittag in Bermuda ist mir plötzlich klar geworden, was Frauen für uns tun"

1971. John startet solo durch. Mit "Imagine" landet er einen modernen Klassiker der Pop-Kultur. Zum gleichnamigen Album drehen Yoko und John einen Film. Universal Music -

So John Lennon kurz vor seinem Tod in einem Interview mit dem Rolling Stone. Dabei dachte Lennon vermutlich vor allem an seine Frau Yoko Ono. Zu der Zeit als der Song entstand hatten John und Yoko nämlich Eheprobleme. Mit dem Song wollte er sich entschuldigen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Frau, ich kann's kaum erklären

meine Gefühlsverwirrung und meine Gedankenlosigkeit.

Nach all dem steh ich jedenfalls ewig in deiner Schuld.

Und ja, Frau: Ich werde natürlich versuchen,

dir meine tiefsten Gefühle und meine Dankbarkeit auszudrücken

dafür, dass du mir gezeigt hast,

was das Wort "Erfolg" tatsächlich bedeutet.

Frau, ich weiß, dass du für das kleine

Kind, das in jedem Mann steckt,

Verständnis hast.

Denk dran, dass du mein Leben in deinen Händen hältst

drück mich deshalb fest an dein Herz.

Keine Entfernung kann uns trennen

es steht so in den Sternen geschrieben.

Frau, lass mich dir sagen, dass ich dir niemals

Kummer und Schmerz zufügen wollte.

Ich liebe dich doch – jetzt und für immer.