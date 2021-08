Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Waiting For A Girl Like You" ist ein Song der Art, der einfach von einem Stift geschrieben wird und man weiß nicht woher er kommt

Mick Jones hat "Waiting For A Girl Like You" geschrieben und erzählt, dass die Idee zu dem Song einfach so in der Luft lag und er war offen dafür diese Idee aus der Luft zu greifen und diesen Song daraus zu machen. Er erzählt manchmal ist es wirklich mystisch, wie die Idee zu einem Song oder Titel entsteht. Manchmal passiert es einfach so obwohl man eigentlich an etwas ganz anderes denkt und plötzlich ist da diese Inspiration.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

So lange habe ich verzweifelt gesucht

– eigentlich warte ich schon viel zu lange

und weiß oft nicht, was ich am Ende finden werde.

Das einzige, was ich weiß: Wenn man jemanden liebt,

spielt die Zeit eine entscheidende Rolle.

Es fühlt sich so wahr, so warm, so echt an

– und jetzt muss ich wissen, ob du auch so fühlst.



Vielleicht liege ich ja falsch – sag’s mir ganz offen,

wenn ich mit der Tür ins Haus falle.

Mein Herz hat früher schon genug einstecken müssen,

deshalb will ich diesmal sicher gehen.

Ich hab darauf gewartet,

dass ein Mädchen wie du in mein Leben tritt

– ein Mädchen wie du und eine Liebe, die Bestand hat.

Ich hab auf jemanden gewartet, bei dem ich spüre,

dass ich noch am Leben bin – eben ein Mädchen wie dich.

Du bist einfach gut für mich

– wenn wir uns lieben, wird das ganz klar.

Es ist mehr als eine Berührung oder ein Wort

– so etwas gibt es sonst nur,

wenn man im Traum jemanden liebt.

Aber ich liebe jemanden in der Wirklichkeit.

Ich weiß, dass einfach alles stimmt –

ab dem Moment, an dem ich aufwache,

bis tief in die Nacht.

Und es gibt keinen Ort auf der Welt,

wo ich lieber wäre als dort,

wo ich dich zärtlich in den Armen halte.

Ich habe darauf gewartet,

dass ein Mädchen wie du in mein Leben kommt

– so komm doch!