Eine turbulente Beziehung mit einer Frau Namens Jessie

Darum geht es in Joshua Kadisons Debüt-Leadsingle vom Album "Painted Desert Serenade". Veröffentlicht wurde es 1994 in Europa, in Großbritannien aber erst ein Jahr später. "Jessie" ist die Frau, um die es sich in dem Song dreht. Es wird ja gemunkelt, dass es sich hier um die damalige Freundin von Kadson handelt. Das war "Sex and the City Star" Sarah Jessica Parker. Kadison meidet aber das Thema und spricht nicht darüber.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Um fünf Uhr früh ruft mich Jessie

aus einer Telefonzelle in Las Vegas an,

um mir zu sagen, wie satt sie das alles hat.

Sie sagt:

"Schatz, ich habe über einen Wohnwagen am Meer nachgedacht.

Wir könnten zusammen nach Mexiko fahren

– du, die Katze und ich.

Dann trinken wir Tequila und suchen Muscheln – klingt das nicht verlockend?"

Mensch, Jessie, jedes Mal,

wenn ich wieder einigermaßen geerdet bin,

kommst du mir mit so was!

Jessie, mal ruhig die Zukunft in den schönsten Farben!

Aber ich sollte mittlerweile wissen,

dass deine Träume nicht zum Nulltarif umzusetzen sind.

Aber erzähl mir ruhig weiter vom Wohnwagen am Meer.

Oh, Jessie, du kannst mir jederzeit alle deine Träume verkaufen!

Sie fragt, wie’s der Katze geht. Und ich antworte:

"Moses geht’s gut,

aber er musste die ganze Zeit über an dich denken,

deshalb haben wir schließlich die Fotos von dir von der Wand genommen.

– Ach, Jessie, wie schaffst du das,

dass du immer im richtigen Moment anrufst?"

Sie sagt: "Pack deine sieben Sachen,

schnapp dir Moses und gib Vollgas!"

Und ich höre ihr Versprechen:

"Ich schwöre bei Gott: diesmal ist es für immer!"

Jessie, ich werde dich in der Sonne lieben,

dich auf den warmen, weißen Sand betten.

Und wer weiß – vielleicht wird ja diesmal alles so,

wie du es dir vorgestellt hast.