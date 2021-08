Keine Info

Manchmal muss eine Frau sagen,

was in ihr vorgeht

- auch wenn sie weiß, dass es wehtut.



Bevor ich weiterrede,

sollst du wissen,

dass ich dich liebe.

Lass dich in den Arm nehmen

und mich das, was zu sagen ist,

so schonend wie möglich rüberbringen.



Ich habe einen anderen Mann kennen gelernt und ich liebe ihn

- das heißt aber nicht,

dass ich dich deshalb weniger liebe.

Er weiß, dass er mich nicht haben kann

und auch nie haben wird.

Aber es gibt da irgendwo eine leere Stelle in mir,

die nur er ausfüllen kann.



Hin und hergerissen zwischen zwei Geliebten

- ich komm mir vor wie ein Trottel.

Euch beide zu lieben, verstößt gegen alle Spielregeln.



Du darfst nicht denken, dass du versagt hast,

nur weil es da jemand anderen gibt.

Du warst meine erste echte Liebe und alles,

was ich jemals gesagt habe, stimmt immer noch

- ich schwör 's!

Was ich dir von mir gegeben habe, kann dir keiner wegnehmen.



Ich kann dir keinen Vorwurf machen,

wenn du dich jetzt einfach umdrehst und gehst.

Aber ich wünsche mir aus ganzer Seele, dass du bleibst.



