Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Obwohl es mir schwer fällt,

muss ich sagen:

Du hast mich dermaßen zum Weinen gebracht, wie ich es mir nie hätte vorstellen können.

Liebe lässt einen ja vieles glauben, aber in deinem Fall versagt das.

Wie soll ich dich denn lieben,

wenn du nicht da bist?

Ich hangle mich irgendwie bis zum Morgen durch, aber du rufst nicht an.

In Liebesdingen sollte doch das Prinzip "Alles oder nichts" gelten.

Und egal was du machst:

Ich habe mein Leben auf die Liebe zu dir ausgerichtet

– nur um am Ende zu merken, dass der Traum, dem ich nachhänge, im Sterben liegt.

Jetzt steh ich weinend im Regen.

Ich suche in meiner Welt nach der ewig dauernden Liebe ohne Leiden.

Wann sehen wir uns wieder?

Warum bist du nur so ein Herzensbrecher?

Darauf war ich nicht vorbereitet.

Ich muss mich von diesem Bann befreien, von meiner Liebe zu dir.

Warum brichst du mein Herz,

wo ich doch immer so war wie du es von mir wolltest?

Plötzlich hat mich das Einzige, was ich je wollte, verlassen.

Mit dieser Welt mag es vielleicht eines Tages zu Ende sein

– aber doch nicht mit dir und mir ...

Meine Liebe ist stärker als das Universum, meine Seele schreit nach dir

– und dieses Gefühl ist unumkehrbar.

Du hast die Spielregeln aufgestellt und nicht gemerkt,

dass du mich andauernd verletzt hast.

Obwohl ganz von Sinnen, werde ich doch von der Kraft der Liebe zu dir gehalten.

Sag mir, dass wir es noch einmal versuchen!

Warum sollten wir uns denn Lebewohl sagen?

Weshalb musst ausgerechnet du ein Herzensbrecher sein?