Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Jennifer Rusch schrieb den Text über ihren Freund, den Harvard-Absolvent Steven Engebretson

picture-alliance / Reportdienste United Archives / kpa

Steven Engebretson war Jennifer Ruschs zweiter Freund. Noch lang nach der Veröffentlichung des Songs waren die zwei ein Paar. Mit "The Power Of Love" geland Jennifer Rush ihr Durchbruch. Vor diesem Hit, hatte Rush einige mäßig erfolgreiche Singles in Deutschland veröffentlicht. Mit "The Power Of Love" wurde in ganz Europa zu einem großen Hit.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Das morgendliche Geflüster von zwei eng aneinander gekuschelten Liebenden erscheint mir wie Donnerrollen, wenn ich in deine Augen schaue.

Ich halte mich an deinem Körper fest und spüre jede Bewegung, die du machst.

Deine Stimme klingt warm und zärtlich -

eine Liebe, die ich niemals aufgeben könnte.



Denn ich bin deine Frau, und du bist mein Mann.

Sobald du nach mir greifst, tue ich alles, was in meiner Macht steht.

Das Gefühl, wenn ich in deinen Armen liege, kann ich nur mit "verloren" beschreiben.



Und wenn mir die Welt da draußen zu viel wird:

Das ist alles vorbei, sobald ich bei dir bin.

Auch wenn es manchmal vielleicht so scheinen mag, als ob ich weit fort wäre:

Du brauchst nicht zu fragen, wo ich bin - ich bin immer an deiner Seite.



Denn ich bin deine Frau, und du bist mein Mann.

Sobald du nach mir greifst, tue ich alles, was in meiner Macht steht.

Wir steuern auf etwas zu, wo ich bisher noch niemals gewesen bin.

Manchmal erschreckt mich das, aber ich bin bereit, etwas über die Macht der Liebe zu erfahren.



Der Klang deines Herzschlags - und plötzlich war alles klar.

Das Gefühl, dass ich nicht weiter gehen könnte, ist jetzt Lichtjahre entfernt.

Denn ich bin deine Frau, und du bist mein Mann.

Sobald du nach mir greifst, tue ich alles, was in meiner Macht steht.

Wir steuern irgendwo hin, wo ich noch nie vorher war.

Manchmal erschreckt mich das, aber ich bin bereit, etwas über die Macht der Liebe zu erfahren.

