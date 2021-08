Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Eine wirklich unschöne Trennung

In "Somebody that I used to know" sind Gotye über eine Beziehung, die nicht gerade schön zu Ende ging. Das hat er auch schon erlebt. Eine Trennung, die sehr schlimm für Gotye war da sie so chaotisch auseinander gegangen sind. Es gab nicht wirklich eine Pause und eigentlich haben sich die beiden mehr verletzt als nötig gewesen wäre. Ein Thema das jeder gut nachvollziehen kann. Und dementsprechend gut kam der Song auch an. Es war ein kommerzieller Erfolg und stürmte in vielen Ländern die Charts. 2011 war es die meistverkaufte Single in Australien.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Mann:

Ab und zu denke ich an die Zeit, als wir noch zusammen waren.

Wie du zum Beispiel gesagt hast, du wärst so glücklich,

dass du sterben könntest.

Ich hab mir eingeredet, du wärst die Richtige.

Aber ich hab mich einsam gefühlt mit dir.

Es war Liebe, ein Schmerz, den ich nie vergessen werde.

Nach einer bestimmten Art Traurigkeit kann man süchtig werden.

Am Ende resigniert man dann. Immer am Ende.

Nichts ergab mehr einen Sinn und wir haben es beendet.

Du hast gesagt, wir würden Freunde bleiben.

Ich geb zu, ich war froh, dass es vorbei war.

Aber musstest du so brutal sein?

Gleich wieder mit jemand 'rummachen,

so als wäre nie was gewesen,

als wären wir nichts gewesen.

Ich brauche deine Liebe nicht.

Aber du behandelst mich wie einen Fremden, und das ist echt hart.

Du hättest keine Kreide fressen müssen.

Deine Platten hast du von Freunden abholen lassen

und dann deine Telefonnummer geändert.

Ich brauch das alles nicht.

Du bist nur irgendeine, die ich mal gekannt habe.

Frau:

Ab und zu denke ich daran, wie du mich betrogen hast.

Und wie du 's geschafft hast, dass ich mich selbst schuldig fühlte.

So möchte ich nicht leben:

Jedes Wort von dir analysieren, interpretieren.

Du sagtest, du könntest mich gehen lassen.

Und du würdest nicht gleich den Verstand verlieren wegen einer, die du mal gekannt hast.

Mann: Die bist nur irgendeine, die ich mal gekannt hab.

Frau: Die du mal gekannt hast.

Mann: Irgendeine.

Frau: Ja, nur irgendeiner, den ich mal gekannt hab.