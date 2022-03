per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Foto: Willi Kuper SWR

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Der Blick durch ein dreckiges altes Fenster

drunten sausen die Autos durch die Stadt.

Ich sitze alleine herum und frage mich,

weshalb eigentlich.

Es ist Freitagabend, und alle sind auf der Piste.

Ich spüre die Hitze, aber das lässt schon nach.

Nichts wie runter - ich suche den Rhythmus

in dieser elenden Stadt!

Dort in der Stadt sind die Jungen unterwegs

und es werden immer mehr.

Wir sind die Kinder Amerikas, jeder lebt hier für die Musik.

Strahlendes Licht, der Beat wird immer schneller.

Komm Junge, hör damit auf, andauernd auf deine Uhr zu schielen.

Ich geh noch lange nicht, Schatz, keine Chance!

Hör mal, du geiles Teil, zick jetzt nicht rum!

Später wirst du sagen: was soll's?

Du weißt doch: das Leben ist hart und grausam.

Weicheier reißen nichts und gewinnen keinen Blumentopf!

Komm endlich näher, du Zuckermaus, so ist es doch viel besser!

Ich suche eine ganz neue Erfahrung.

Ja, so ist es gut – hör jetzt bloß nicht auf!

Halt mich einfach fest!

Draußen dämmert ein neuer Tag

– Vorstadt-Tristesse, soweit man schaut.

Ich will da jetzt nicht raus!

Von New York bis in den Osten Kaliforniens:

Hier kommt ein ganz neues Ding angerollt

– ich warne dich!

Wir sind die Kinder Amerikas, und wir leben für unsere Musik.