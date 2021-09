Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



E-Gitarre statt Piano

Pressestelle Warner Music - Pamela Springsteen

Der ausgebildete Pianist Randy Newman lässt in "It's money that matters" mal den verzerrten E-Gitarren den Vortritt. Gespielt wird die Gitarre von Mark Knopfler. Und trotzdem bleibt es ein typischer Randy Newman Song. Er erzählt wie er sich umschaut und Menschen sieht, die intelligenter, begabter und fleißiger sind als er. Dann denkt er an seine Kindheit zurück: Ein reicher Mann sagte ihm damals, dass Geld wichtig ist. Newman fühlt sich schlecht, da er sein Geld so leicht verdient: mit Musik. Ein wirklich abgenutztes Klischee. Newman ist ein talentierter Performer und Komponist und hat sich damit seinen amerikanischen Traum durchaus verdient.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Von all den Menschen, die ich kenne,

haben sich die wenigsten den Gesetzen der großen Welt angepasst.

Ich sehe, wie sie sich in Buchhandlungen herumtreiben, beim öffentlich-rechtlichen Radio arbeiten, ihre Babys in Rucksäcken herumtragen und sich insgesamt eher bedächtig fortbewegen.

Aber hör mal: Hier in den USA kommt's nur aufs Geld an!

All diese Menschen haben mehr auf dem Kasten als ich und in jedem halbwegs fairen System würden sie locker auf einen grünen Zweig kommen – statt dessen krebsen sie am Existenzminimum herum und schlagen sich recht und schlecht durchs Leben.

Als ich etwa 13 Jahre alt war, habe ich mich mal scharf umgeschaut und dann gefragt, was das alles soll – erst meinen Vater, dann meinen Freund, dann meinen Bruder: Keiner wusste eine Antwort. Schließlich habe ich jeden gefragt, den ich kannte.

Dann habe ich mit einem Mann in den Außenbezirken gesprochen, dem ich zusammen mit meinem Kumpel das Auto gewaschen habe. Er war klein und dick und lief in einem knallroten Overall herum.

Ich sagte zu ihm: "Sie sehen aber ziemlich schräg aus!"

Und er antwortete: "Das weiß ich. Aber dafür gehört mir dieses Riesenhaus da auf der Anhöhe, und darin wohnt eine Super-Blondine, meine Frau. Im Garten habe ich einen riesigen Swimmingpool und gleich daneben noch einen. Hör zu, Jungchen - hier in den USA kommt's aufs Geld an! Du siehst doch, dass ich Recht habe – egal, was du machst - unterm Strich zählt nur das Geld!"