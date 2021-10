Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der erste Liebeskummer

Chris Rea singt in "Fool If You Think It's Over" über den ersten großen Liebeskummer. Die Lyriks sind durch viele Gespräche mit seiner jüngeren Schwester entstanden. Die hatte nämlich gerade ihre erste Trennung hinter sich und Chris versicherte ihr, dass das Leben weiter geht, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Die Flamme verlöscht

– du bist wieder frei.

Wie kann jemand, der dich liebt,

dir so etwas antun?

Tiefschwarze Trauer allenthalben:

Er kommt nicht mehr zurück.

Spar dir deine Tränen

– du hast doch noch so viele Jahre.

Der Schmerz mit Siebzehn ist gar nicht echt, eigentlich nur ein Traum.

Spar dir dein Weinen für später.

Du spinnst, wenn du glaubst,

dass alles aus ist,

nur weil du "Tschüss" gesagt hast.

Ich sag dir auch warum: Ein neugeborenes Baby schreit und weint auch, wenn es zum ersten Mal das Tageslicht sieht!

Du spinnst doch, wenn du glaubst, dass es vorbei ist:

Es hat doch gerade erst angefangen!

Was für eine tragische Szene, du Inbegriff aller Teenager-Träumerei!

Er hat dir tatsächlich einen Zacken aus der Krone gebrochen

und ist davongerannt!

Dein Stolz hat den ersten Kratzer abbekommen

und du kriegst dich vor lauter Weinen gar nicht mehr ein.

Ich geb dir jetzt erst mal einen aus, und wir machen uns eine gute Zeit!

Heb dir deine Tränen für einen Tag auf, der hoffentlich nie kommt!

Aber jeder mit einigermaßen Lebenserfahrung wird lächelnd zu dir sagen:

Du spinnst, wenn du glaubst, alles ist aus:

Es fängt doch gerade erst an!