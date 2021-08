Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ihr Debütalbum übertrifft den Rekord von Michael Jacksons Thriller

Am 29. Januar 2010 hat Caro Emerald ihr Debütalbum "Deleted Scenes" veröffentlicht und belegte sofort die Nummer 1 der holländischen Album Charts. An der Spitze der holländischen Charts war es 30 Wochen und somit hat Caro Emerald den Rekord von Michael Jacksons "Thriller" übertroffen. "A Night Like This" ist Emeralds zweite Single und einer ihrer erfolgreichsten.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Von draußen kannst du sehen, wie aus der Ecke, wo sie Karten spielen, langsam der Rauch aufsteigt.

Du schwebst elegant an den Türstehern vorbei und gehst hinüber.

Die Einsätze werden höher, das spürst du förmlich.

Und dann sagt er zu dir: "Will sehen!"

Er ist ein richtiges As – du hättest nie gedacht, dass er so gut spielt.

Und plötzlich willst du ganz andere Dinge berühren als nur Karten,

du weißt nicht mehr, ob es dir genügt, dieses Spiel zu gewinnen.

Schau hin – jenseits des Mondes siehst du die Sterne.

Und wohin du auch schaust: alles kommt dir durch und durch vertraut vor.

Eine Nacht wie diese hätte ich mir niemals träumen lassen – du vielleicht?

Ich kann’s immer noch nicht glauben – vielleicht erlebe ich so eine Nacht nie wieder!

Hättest du dir je träumen lassen, wie das ist, wenn das Denken aussetzt, sobald sich die Wangen berühren – ich jedenfalls nicht!

Wie oft habe ich an der Tür darauf gewartet, dass es klingelt und es heißt: "Soeben cooler Charmebolzen eingetroffen!" –

und dass sich die Tür öffnet und ich die ganze Welt vor Augen habe.

Diese vage Vision verdichtet sich jetzt zu einem eindeutigen Bild und zu einer unvergesslichen Nacht.

Sie ist erfüllt vom Duft von etwas Außergewöhnlichem – ich kann jetzt nicht aufhören.

Wenn ich dieser Versuchung widerstehe, entgeht mir das Beste, das weiß ich genau.

Als ich weggehe, kommt es mir plötzlich so vor, als ob ich nicht alleine wäre –

er steht direkt vor mir, und ich bleibe stehen, bevor er geht.

So eine Nacht hätte ich mir niemals träumen lassen – du etwa?

ich kann's immer noch nicht fassen!