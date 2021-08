Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Eine Durchschnittsfamilie, die in einem Reihenhaus wohnt

Imago Foto: imago/Mary Evans

Darum geht es in "Our House" von Madness. Und genau darum geht es auch in dem Musikvideo des Songs. Geschrieben haben es Chris Foreman und Carls Smyth für das Album "The Rise & Fall". "Our House" gewann 1983 den Best Song Award bei den Ivor Novello Awards. Der Grund für den Erfolg geht womöglich auf das witzige Musikvideo zurück.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Vater trägt seinen besten Sonntagsanzug.

Mutter ist müde, sie muss mal 'ne Pause einlegen.

Im Stockwerk drüber spielen die Kinder.

Die Schwester seufzt im Schlaf.

Der Bruder will eine Verabredung einhalten, er kann jetzt nicht rumgammeln.

Unser Haus, mitten in unserer Straße.

In unserem Haus herrscht ganz schön Gewusel, dauernd ist irgendetwas los, und normalerweise geht's ziemlich laut zu.

Unsere Mama ist stolz auf ihren Haushalt, da ist sie nicht zu bremsen, und Durcheinander gibt’s nicht!

Vater steht spät zur Arbeit auf, Mutter muss ihm noch ein Hemd bügeln.

Danach schickt sie die Kinder zur Schule, gibt jedem noch ein Küsschen.

Sie ist diejenige, die sie noch in mancher Hinsicht vermissen werden.

Unser Haus, mitten in unserer Straße.

Ich erinnere mich zurück an die Tage, als alles noch unverfälscht war und wir eine gute und glückliche Zeit hatten.

Wir haben einfach gespielt und uns die Zeit vertrieben haben.

Und wir haben zueinander gesagt: "Uns vier Träumer kann nichts und niemand trennen!"

Unser Haus, mitten in unserer Straße –

es war unser Schloss, unsere Behausung, war der Platz, wo wir schliefen ...