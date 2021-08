Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Kalt und gefühllos ist die moderne Welt geworden

Das soll der Song "Eyes Without a Face" nochmal verdeutlichen. Die Metapher ist: Wir sind alle Ärzte geworden. Während der Tochter eine Maske à la Halloween's Michael Meyers trägt bei der man nur noch ihre Augen sieht, ist der Arzt ein Gesicht ohne Augen geworden. Er hat sich selbst blind gemacht für die Scheußlichkeit, die er selbst geschaffen hat.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich habe keine Hoffnung mehr –

der nächste Rückschlag könnte mich endgültig zu Boden werfen.

Wenn ich weit fort bin: ruf mich nicht an,

um mir zu sagen, dass du dich allein fühlst.

Es ist leicht, jemanden zu täuschen und zum Narren zu halten,

aber es ist schwer, freizukommen.

Augen ohne ein Gesicht haben keinerlei menschliche Wärme –

so wie deine gesichtslosen Augen.

Ich habe viel Zeit damit verplempert, deine Lügen zu glauben –

nur, um meinen Traum am Leben zu halten.

Jetzt macht es mich traurig und geradezu verrückt,

dass ich etwas wie dich geliebt habe.

Augen ohne ein Gesicht strahlen nichts Menschliches aus –

so wie bei dir.

Wenn du die Musik hörst,

lang jemand in die Tasche und mach dich davon,

klau ein Auto und fahr nach Las Vegas –

das ist ein Sammelbecken für Gigolos.

Ich lungere an der Staatsgrenze herum,

verwandele Weihwasser in Wein und pumpe es dann ab...

Ich fahre im Bus,

mache einen psychedelischen Trip.

Ich lese Krimis,

versuche, auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Ich denke an dich,

du bist nicht da – deshalb: fang an zu beten!

Ich mach die Augen zu und frage mich,

warum ich dich nicht verachte.

Alles, was ich tun kann, ist:

das zu lieben, was einmal war.

Damals war es neu und lebendig, aber jetzt ist es aus deinen Augen verschwunden –

das sollte ich endlich kapiert haben.

Augen ohne Gesicht strahlen nichts Menschliches aus –

so wie deine gesichtslosen Augen.

Menschlicher Müll –

und es wird immer schlimmer...