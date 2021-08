Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Frontfrau Beth Ditto hat ihre Dämonen erobert

Beth Ditto hat sich ihren Ängsten gesellt und kann sich nun in die richtige Richtung bewegen. Davon singt sie zumindest in "Move In The Right Direction". Gitarrist Nathan Howdeshell sagt "Jedes Mal, wenn wir eine Platte machen, fühle ich mich, als wäre sie völlig anders als die Letzte".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Nur noch ein Schritt, dann ist es gut.

Es wird täglich besser.

Ich gehe mit aller Kraft vorwärts,

bewege mich auf eine ganz neue Bewusstseinsebene zu.

Ich halte die Tränen zurück und bewege mich in die richtige Richtung.

Stelle mich meinen Ängsten und gehe in die richtige Richtung.

Mir geht’s gut, ich komme der Sache jeden Tag einen Schritt näher.

Jedenfalls werde ich nicht durchdrehen, nein, nein...

Die richtige Motivation gibt jede Menge Kraft.

Ich habe gemerkt, dass meine Krankheit in totaler Selbstaufgabe bestand –

aber jetzt ist alles im Lot.

Denn ich halte meine Tränen zurück, damit ich in die richtige Richtung gehen kann.

Ich habe mich meinen Ängsten gestellt.

Ich halte den Kopf hoch und schaue nach vorn.

Sich in Erinnerungen zu verlieren, bringt nichts.

Sag niemals nie – ich jedenfalls fange nochmal neu an.

Es ist noch nicht perfekt, aber schon nahe dran.

Ich bewege mich in der richtigen Richtung.