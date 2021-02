Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Es ist wie eine Auszeichnung für das Radio und was es für so viele Leute bedeutet"

Das sagt der Sänger und Songwriter Mike Love in einem Werbetrailer von "That's Why God Made The Radio". Ein Album das anlässlich des 50.Jubiläums der Beach Boys weltweit veröffentlicht wurde. Und es war ein riesiger Erfolg. Am 18. Juni 2012 erreichte es Platz drei der US-Billboard-Charts. Damit war "That's Why God Made The Radio" das erste Album der Beach Boys seit "15 Big Ones", das schaffte es in die Top-Ten der US-Billboard-Charts. In den deutschen Album-Charts kam es hingegen nicht so gut an es erreichte nur Platz 36 und verließ die Charts nach einer Woche.

© Copyright: Capitol Records -

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich schalte den aktuellen Star ein, direkt am Armaturenbrett meines Autos. Ich kurve gegen 7 Uhr einfach so durch die Gegend, drück' die Taste mit der Aufschrift „Himmel“ und fange ferne Erinnerungen ein – hier in meinem Auto.

Aus diesem Grund hat Gott das Radio erschaffen –

schalt sofort ein, egal, wo’s hingeht.

Ein Wink seiner Hand schenkte uns den Rock’n’Roll – den Soundtrack zum Verlieben.

Ich spüre die Musik in der Luft und finde einen Song, der uns genau dort hin bringt. Paradies bedeutet, die Antenne auszufahren und dein Signal zu empfangen – wie ein Gebet: deswegen hat Gott das Radio erschaffen. Es macht diese Nacht zu einer einzigen Feier, es verbreitet Liebe und Sonnenschein unter einer ganz neuen Generation. Dafür hat Gott das Radio erschaffen.