Wer mag schon Montage?!

Die Frau, von der der Song handelt, hasst Montage. Geschrieben hat "Manic Monday" Poplegende Prince. Und eigentlich war der Song als Duett mit Apollonia 6 gedacht. Dann bot er es aber "The Bangles" an. Die nahmen das Angebot natürlich an und nahmen ihn auf das Album " Different Light". Am 23.Dezember 1985 wurde "Manic Monday" schon als Vorabsingle veröffentlicht.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Schon sechs Uhr! Gerade eben hab ich noch geträumt, küsste Rodolfo Valentino an einem kristallblauen italienischen Fluss. Aber ich darf nicht zu spät kommen, weil ich sonst kein Geld kriege. Das sind die Tage, wo du dir wünschst, dein Bett wäre schon gemacht.

Wieder so ein total verquerer Montag - ich wünschte es wäre Sonntag, mein Glückstag, mein Heut-muss-ich-mich-nicht-hetzen-Tag. Aber es ist nun mal Montag...

Ich muss einen frühen Zug erwischen, schließlich muss ich um Neun bei der Arbeit sein - aber das würde ich nicht mal mehr mit dem Flugzeug schaffen. Ich schiebe alles auf die Bahn - dummerweise ist der Chef schon da.

Wieder so ein total verquerer Montag...

Warum musste sich mein Lover von allen Nächten gerade die letzte aussuchen, um zur Sache zu kommen? Spielt es etwa keine Rolle, dass ich uns beide durchfüttern muss - bei d e r Arbeitslosenquote? Er raunt mir mit Schlafzimmerstimme zu: "Auf geht's, Schatz, noch ´ne Runde...". Die Zeit vergeht schnell, wenn man seinen Spaß hat - und jetzt ist wieder so ein verquerer Montag!