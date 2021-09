per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Steve Miller Band, 2011 Homepage Steve Miller Band - Kim Miller and David Woo

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich verlasse mein Zuhause auf der Straße, die ich schon kenne.

Während des Fluges denke ich an die Heimat.

Aber meine Liebe strahlt nur ganz aus der Ferne, und ich hab' das Gefühl, als ob alles aus wäre.

Jemand versucht mich zum Bleiben zu bewegen, aber ich muss weiter, verstehst du?

Bring' mich bloß nicht zu weit fort, alter Düsenflieger, denn mein Standort ist hier!

Adieu, all ihr meine Freunde daheim, adieu, all denen, denen ich vertrauen konnte!

Ich muss raus und mein Glück versuchen – vielleicht werde ich reich dabei, vielleicht ist es mein Ruin.

Aber, wenn ich die Boeing 707 besteige, ruft mich mein Herz zurück.

Über den Wolken habe ich Tränen in den Augen, aber bekanntlich muss man durch die Hölle gehen, bevor man den Himmel erreicht ...

Bei der Landung in New England spüre ich, wie mich die Hitze überkommt.

Ich muss weiter und weiter machen, das große Rad steht nicht still.

Aber ich gehe doch halbwegs bedächtig zur Sache, weil ich mir sicher bin, dass ich nicht in diesem ganzen durchgeknallten Großstadttrubel aufgehen will.

Bring' mich bloß nicht zu weit fort von zuhause, alter Düsenflieger!

Denn ich gehöre hierher.