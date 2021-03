Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein vielfach gecovertes Weihnachtslied

Ein Weihnachtslied, das als einziges in ZWEI Versionen zum Millionenseller wurde. Die erste Version ist von Harry Belafonte und die zweite von Boney M. 22 Jahre später. Lys Assia sang als erste im Dezember 1958 eine deutsche Fassung "...denn es ist Weihnachtszeit" mit einem Text von Heinz Korn. Einen Hit landete sie damit aber nicht. Boney M.'s Version von "Mary's Boy Child" hingegen stürmte die Charts regelrecht. Mit über 3 Millionen Exemplaren weltweit war es der zweitgrößte Erfolg der Gruppe.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Jesus Christus ist an Weihnachten geboren. Und deshalb wird die Menschheit ewig leben.

Es steht geschrieben, dass vor langer Zeit Marias kleiner Junge in Betlehem geboren wurde. An Weihnachten.

Die Hirten hüteten ihre Schafe, als sie nachts einen unbekannten Stern hell leuchten sahen.

Und plötzlich hörten Sie aus der Ferne einen Chor.

Hört, wie die Engel singen,

ein König sei heute geboren.

Für einen Augenblick leuchtete die ganze Welt auf,

die Glocken klangen, überall Tränen der Freude, Lachen,

Menschen riefen es in die Welt hinaus, auf das jeder wisse:

Wir alle dürfen auf Frieden hoffen.

Als Josef und Maria in dieser Nacht nach Betlehem kamen, fanden Sie kein einziges Zimmer, um ihr Kind zur Welt zu bringen.

Schließlich durften sie in einen verlassenen Stall, und dort im hintersten Winkel in einer Krippe kam Marias kleiner Junge zur Welt.

Und die Menschen werden ewig leben, wegen Weihnachten.

Marias kleiner Junge, Jesus Christus wurde an Weihnachten geboren.



Oh Herr.

Du hast Deinen Sohn gesandt, uns zu erretten.

Du gabst uns Dich selbst oh Herr,

Dass nicht die Sünde, sondern Liebe wieder herrscht.

Als sie ihn in der Krippe fanden, krönte ihn ein gold'ner Schein.

Alle drängten sich, um ihn zu sehen und anzubeten.

Marias kleiner Junge, Jesus Christus wurde an Weihnachten geboren.