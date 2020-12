Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Inspiriert durch die Sicht durch das Fenster im Queen's Recording Studio am Genfer See

Freddy Mercury hat "A Winter's Tale" geschrieben. Freddie hat seinen Gesang und den Keyboard-Party live in einem Take aufgenommen. Eigentlich bestand der Frontman immer darauf, dass die Musik vor dem Gesangsarrangement fertig war. Aber der Song musste schnell fertig werden und so vervollständigten seine übrigen Bandkollegen den Song. Veröffentlicht wurde er dann aber erst vier Jahre später.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Der Winter kommt.

Der rote Himmel leuchtet.

Über uns fliegen Möwen, Schwäne schweben vorbei.

Rauch hängt über den Kaminen.

Sagt mal, Träume ich?

Die Nächte werden länger,

Am Himmel glänzt der Mond.

Kinder träumen, Erwachsene schauen ihnen zu…

Was für ein schönes Gefühl.

Oder träume ich?

So still und friedlich.

Besinnlich und selig.

Es liegt ein Zauber in der Luft.

Was für ein großartiger, atemberaubender

Anblick.

Die Träume der ganzen Welt in deiner Hand.

Ein gemütliches Gespräch am Kaminfeuer.

Ein bisschen hiervon und ein bisschen davon.

Fröhliches Gelächter im Vorübergehen.

Sanfter Regen fällt mir ins Gesicht.

Ein außergewöhnlicher Ort.

Und der Traum eines Kindes ist die Hoffnung der ganzen Menschheit.

Es ist sowas von schön, wie ein Landschaftsgemälde am Himmel.

Berge werden größer, kleine Mädchen schreien und weinen.

Meine Welt dreht sich immer schneller.

Ich taumle, unglaublich.

Träume ich?

Nein. Es ist Glückseligkeit.