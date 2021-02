Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Eine wunderschöne Charity Single.

"Do They Know It's Christmas?" ist eine Charity Single die von Bob Geldorf organisiert wurde. Er kam auf die schöne Idee, als er einen BBC-Dokumentarfilm über die Hungersnot in Äthiopien sah. Und genau daran soll es auch erinnern. Der Song fordert und auf an diejenigen zu denken, die während der Weihnachtszeit in Afrika in Armut und Hunger leben. Ein wirklich nachdenklicher Text zu beschwingten Melodien, die so gar nicht düster sind.

Imago Foto: imago, YAY Images

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es ist Weihnachten, kein Grund sich zu fürchten.

An Weihnachten lassen wir das Licht hinein und vertreiben den Schatten.

In unserer Überflussgesellschaft können wir es uns leisten, ein Lächeln zu verschenken.

Umarmt die Welt an Weihnachten.

Aber: Betet an Weihnachten auch für die anderen.

Wenn man Spaß hat ist das nicht leicht, aber schaut aus dem Fenster: Dort gibt es eine andere Welt.

Eine Welt voll von Angst und Schrecken.

Eine Welt, in der das einzige fließende Wasser eine bittere Träne ist.

Die Weihnachtsglocken dort sind nur scheppernde Untermalung für den Untergang.

In Afrika wird es diese Weihnachten nicht schneien.

Das größte Geschenk, das sie dort bekommen können, ist das eigene Leben.

Wo nichts wächst, kein Regen fällt, kein Fluss fließt.

Wissen sie überhaupt, dass Weihnachten ist?

Also: Erhebt das Glas.

Erhebt es für die unter der sengenden Sonne.

Wissen sie überhaupt, dass Weihnachten ist?

Gebt allen auf der Welt zu essen.

Damit sie spüren, dass Weihnachten ist.