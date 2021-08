Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Behalten oder nicht?!? - Die Fragen eines Teenagers bei einer Schwangerschaft

Warner Music Group - Steven Klein

Madonna singt in "Papa Don't Preach" von einem verwirrten Teenager, der in einer schwierigen Zeit Rat von ihrem Vater wünscht. Sie ist schwanger und weiß nicht was sie machen soll. In dem Song behält sie das Baby. Ein wohl der umstrittensten Lieder von Madonna. Und auch Madonnas erster politischer Song. Die Aufmerksamkeit der Medien um "Papa Don't Preach" sorgte dafür, dass der Song ein Hit wurde und auch in den Charts bleibt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Papa, ich weiß, dass du dich jetzt gleich aufregst –

schließlich bin ich immer dein kleines Mädchen gewesen.

Aber mittlerweile musst du doch gemerkt haben, dass ich kein Baby mehr bin.

Du hast mir beigebracht, was richtig und was falsch ist.

Jetzt brauche ich deine Hilfe – und du musst jetzt ganz stark sein.

Ich mag noch reichlich jung sein, aber ich weiß genau, was ich sage.

Der, vor dem du mich immer gewarnt hast,

von dem du gesagt hast, dass ich getrost auf ihn verzichten könne –

wir haben richtig Scheiße gebaut, soviel ist sicher.

Bitte, Papa, halt mir jetzt keine Gardinenpredigt – ich stecke richtig in der Klemme.

Mach mir nicht die Hölle heiß – ich hab eh kaum geschlafen.

Aber ich habe mich entschieden. Ich werde das Kind behalten.

Er sagt, er würde mich heiraten, wir könnten eine kleine Familie durchbringen.

Vielleicht wird ja alles gut – es müssen eben Opfer gebracht werden.

Meine Freunde sagen, ich solle mir das aus dem Kopf schlagen.

Ich wäre noch zu jung und sollte lieber mein Leben genießen.

Ich brauche jetzt einen vernünftigen Ratschlag – bitte!

Ach Papa, wenn du nur sehen könntest, wie gut er mich behandelt!

Du würdest uns auf der Stelle deinen Segen geben.

Wir lieben uns doch so – bitte!

Halt mir keine Standpauke, Papa, und hab mich bitte auch weiterhin lieb!

Aber ich bin mir sicher. Ich werde mein Kind behalten.