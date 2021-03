Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Eine junge Bande von Dieben, die in die Stadt geritten sind um das Geld, die Mädchen und den Alkohol zu stehlen, bevor die Sonne aufging"

Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

So beschreibt Bon Jovi den Lebensstil jeder Rockband. "Wanted Dead Or Alive" wurde von Bob Segers "Turn the page" beeinflusst und inspiriert. Als er das Lied im Tourbus gehört hatte sagte er: "Wir müssen ein Lied wie dieses schreiben". Und das tat er auch. Im folgenden Jahr komponierte das Duo "Wanted Dead or Alive".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es ist immer dasselbe – nur die Namen wechseln. Es scheint, als ging's mit uns von Tag zu Tag bergab.

Noch so ein Ort voller kalter, ausdrucksloser Gesichter. Ich fahre die ganze Nacht durch, nur um nach Hause zu kommen.

Ich bin ein Cowboy, reite auf einem Pferd aus Stahl –

Gesucht: tot oder lebendig!

Manchmal schlafe ich, dann wieder tagelang nicht. Alle Menschen, denen ich begegne, gehen ihrer eigenen Wege.

Manchmal merkst du nur beim Trinken, dass du überhaupt wach bist. Und wenn du alleine bist, kommst du aus dem Grübeln nicht heraus.

Wenn ich meinen Weg mit einer geladenen 6-Saitigen über der Schulter gehe, ist es mir verdammt erst damit – vielleicht gibt's kein Zurück.

Ich bin schon überall gewesen und stehe immer noch aufrecht, habe in eine Million Gesichter geschaut und die Menge gerockt.

Denn ich bin ein Cowboy, unterwegs auf einem Pferd aus Stahl. Die Nacht ist meine Gefährtin, ich bin auf dem richtigen Weg und fahre immerzu weiter –

Gesucht: Tot oder lebendig!