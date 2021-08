Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Sie wollten für diese Platte unbedingt ein Saxophonsolo im "Junior Walker-Stil"

Imago Foto: imago, imagebroker

Und so sollte es auch kommen. In Mitten einer Aufnahme las ein Bandmitglied die New Yorker Zeitung "The Village". Und dort stand, dass Walker in dieser Nacht nur wenige Blocks von dem Aufnahmestudio in dem die "Foreigners" ihr Album aufnahmen, einen Auftritt hatte. Und so besuchten sie ihn und baten ihn mal vorbei zu kommen. Walker akzeptierte ihr Angebot und so bekamen die "Foreigners" ihr Saxophonsolo im "Junior Walker-Stil".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du bist nicht schüchtern, bist ständig auf der Piste, willst fliegen, abheben und oben bleiben.

Du willst leben, dich zum Rhythmus der Musik bewegen.

In deinen Adern strömt Feuer – aber so heiß es auch brennt: du fühlst keinen Schmerz.

Deine Gier ist einfach irre: du gibst keine Ruhe, bis du’s wieder tun kannst.

Nur manchmal frage ich mich, wenn ich dir in die Augen schaue, ob du vielleicht an einen anderen Kerl denkst.

Aber ich weiß, dass ich’s dir richtig besorge – deshalb rufst du mich ja auch mitten in der Nacht an.

Du sagst: Es ist dringend, ganz dringend – komm und überzeug dich selbst!

Du spielst mit meinem Verstand Versteck, bist überall und doch so schwer zu finden.

Mal bist du gar nicht herzlich, dann wieder geradezu gefühlsduselig.

Du bist so extrem, kannst so launisch sein!

Aber ich suche gar keine dauerhafte Liebe – ich weiß, was ich brauche, und ich brauch's sofort!

Diese eine Sache haben wir immerhin gemeinsam: das gegenseitige Verlangen nach uns – überall und jederzeit.

Es ist dringend – für mich auch, nur, dass du's weißt!

Und du sagst es ja auch: Dringend! Mach schnell! Notfall! Alarm!