Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der erste Top 10 Hit in 5 Jahren

1982 kam der Song "Wasted On The Way" raus. Er landete in den Billboard Hot 100 Single Charts auf Platz 9. In den Adult-Contemorary-Charts stieg "Wasted On The Way" auf Platz zwei ein und hielt sich dort ganze fünf Wochen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wenn ich mich so umschaue und mir mein Leben vor Augen führe, muss ich sagen: im Vergleich zu jetzt kann mein früheres Leben einpacken!

Ich bin jetzt älter und habe sogar mehr, als ich eigentlich wollte – ich wünschte nur, ich wäre früher in die Gänge gekommen.

Es gibt so viel Zeit, aus der man etwas hätte machen können – egal, in welcher Richtung: Zeit, die wir unterwegs vergeudet haben.

Es fließt so viel Wasser unter der Brücke durch – nutzen wir es doch und lassen uns von ihm davontragen.

Als du jung warst – hast du da die ganzen Antworten hinterfragt? Hast du die Seiltänzer um ihre Nervenstärke beneidet?

Schau dich nur um – wenn du etwas haben willst, musst du's dir holen.

Nimm dir ein Beispiel an all meinen Freunden, die's so gemacht haben und bekommen haben, was ihnen zusteht.

Es gibt so viel Liebe, die man wieder auffrischen kann – Liebe, die im Lauf der Zeit verkümmert ist.

Lassen wir uns einfach vom Wasser davontragen.